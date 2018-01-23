Есть желание, но нет возможности: жители России вгоняют себя в долги

В России набирает обороты потребительское кредитование. Только за прошедший год банки выдали свыше 15 миллионов займов. Годовую статистику опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно информации 4 тысяч 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в 2017 году количество новых займов на покупку потребительских товаров выросло на 20,9%.

Наибольшее число таких займов (588,4 тысячи единиц) выдано в Краснодарском крае. На втором месте – Москва (572,6 тыс. ед.), немногим отстает Башкортостан (544,9 тыс.ед). В закредитованную «десятку» входят Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов самые высокие темпы роста в 2017 году продемонстрировало Прикамье: в Пермском крае показатель +52,3%, в Удмуртской Республике +37,4%.

В Москве количество выданных потребкредитов за тот же период увеличилось на 23,1%. Для сравнения – в Челябинской области этот показатель за год вырос на 24,8%, в Санкт-Петербурге, стабильно показывающем высокую «закредитованность» населения – на 1,9%. Иная ситуация складывается за чертой северной столицы.

Жители Ленинградской области единственные, кто показал отрицательную динамику: количество займов на потребительские товары за год снизилось на 8,1%.

По мнению экспертов, в целом, финансовые учреждения наращивают темпы выдачи потребкредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике.

«При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами, – рассказывает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление кредитным риском, которое сводит к минимуму потери банков от кредитования».

Челябинск, Юлия Димова

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