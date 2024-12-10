Центробанк констатировал замедление экономической активности в России

В России замедляется экономическая активность. Как говорится в обзоре Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«В III квартале годовой рост экономической активности замедлился до 3,15 с 4,1% в II квартале <…> Судя по оперативным данным за октябрь – ноябрь, тренд на постепенное замедление активности в IV квартале продолжился», – отмечается в докладе.

«Конъюнктурные опросы в совокупности указывают на то, что уровень оптимизма компаний снизился по сравнению с предыдущими кварталами в условиях кадрового дефицита и ускорения роста издержек. Сводный индекс прогнозов промышленности ИНП РАН потерял в ноябре 5 п. и опустился до 27-месячного минимума», – констатировали эксперты ЦБ.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube