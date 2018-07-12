Россияне копят долги за коммуналку: сумма просроченных платежей выросла до 1,4 трлн рублей

В первом квартале 2018 года долги граждан за коммунальные услуги в России достигли 1,4 трлн рублей. Примечательно, что задолжали за ЖКХ не только малообеспеченные россияне, но и состоятельные люди, а также владельцы нового жилья. Предпринимаемые правительством меры пока на ситуацию не повлияли.

По данным Росстата, за первые три месяца года сумма просроченных платежей за ЖКХ выросла на 72 млрд рублей, или 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия».

За водоснабжение не доплатили 86 млрд рублей (+5,7%), водоотведение – 63,9 млрд рублей (+6,6%), электричество – 247,5 млрд рублей (+9,7%). Неуплата за жилищные услуги увеличилась на 14,6% до 234,3 млрд рублей, за тепло – на 6,7% до 569,3 млрд рублей. Сократилась задолженность только за газ до 195,2 млрд рублей (– 9,2%).

По словам экспертов, глобального роста задолженности не наблюдается, долги растут медленно, но постоянно. При этом переход на прямые расчеты населения с ресурсоснабжающими организациями, который был призван убрать посредника в виде управляющей компании, по всей видимости, пока результатов не принес. Других мер подобного масштаба власти пока не приняли, а потому высокий уровень долга сохраняется.

Примечательно, что задолжали за жилищно-коммунальные услуги не только нуждающиеся граждане, но и богатые россияне. К тому же много долгов накопили владельцы квартир в новостройках, которые инвестировали в недвижимость, но сами в первое время редко там появляются и платят за ЖКХ тоже нерегулярно.

Планируемое повышение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% может плохо сказаться на ситуации в отрасли. Убытки поставщиков спровоцируют рост долга. Не исключено, что решением станет рост тарифов ЖКХ на те же 2%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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