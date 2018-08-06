Тарифы на «коммуналку» пойдут в рост благодаря повышению НДС

Минэкономразвития считает необходимым учесть в тарифах на услуги ЖКХ увеличение НДС до 20%. В ведомстве указывают, что это нужно, чтобы не ухудшить финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, пояснили в пресс-службе министерства. В ведомстве отмечают, что, хоть размер платежа за ЖКУ в итоге увеличится, стоимость самих услуг останется на прежнем уровне, а их поставщики не получат дополнительных средств, так как возрастет только величина налога, включенного в платеж.

Как пишет газета «Известия», письмо с аналогичным предложением и просьбой инициировать обсуждение вопроса в правительстве главе Минстроя Владимиру Якушеву направила ассоциация «ЖКХ и городская среда». По их оценкам, если не принять меры, то убытки коммунальщиков в 2019 году могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей. В Минстрое подтвердили, что вопрос повышения тарифов с 1 января обсуждается.

В Минэкономразвития указали, что повышение НДС с 1 января 2019 года до 20% значительно увеличивает риск возникновения выпадающих доходов у ресурсоснабжающих организаций. Это может существенно ухудшить их финансового состояния. В связи с этим МЭР предлагает учесть изменения в налоговом законодательстве при начислении платы за ЖКУ.

В своем письме Якушеву ассоциация «ЖКХ и городская среда» указала, что после повышения НДС, организации ЖКХ, предоставив в первом полугодии потребителям услуги на сумму 4,5 трлн рублей, понесут прямые убытки в 45 млрд рублей. Это обернется мультипликативным ростом долгов в отрасли до 1,5 трлн рублей. В ассоциации подсчитали, что компенсация выпадающих расходов за счет роста тарифов с 1 июля потребует дополнительного увеличения тарифов на ЖКУ не на 2%, а более чем на 4%. По мнению гендиректора ассоциации Алексея Макрушина, наиболее благоприятный вариант разрешения ситуации – повысить тарифы на уровень увеличения НДС уже с 1 января 2019 года.

Минстрое разделяет опасения экспертов. В ведомстве рассказали, что сейчас обсуждается возможность предоставления компенсации ресурсоснабжающим организациям, в том числе за счет соответствующих изменений тарифов с января 2019 года. «Стоимость самих услуг не изменится. Поменяется только величина налога, которая включается в платежку. Таким образом, размер платежки для потребителей вырастет на 2 процентных пункта. Но при этом организации дополнительно не заработают ни рубля», – пояснил Макрушин, добавив, что, если меру не ввести, убытки ресурсоснабжающих организаций за год достигнут 100 млрд рублей.

По словам профессора ВШЭ Сергея Сиваева, повышение НДС относится к неподконтрольным расходам коммунальных предприятий, а их инвестиционные и эксплуатационные программы были составлены без учета изменений в налоговом законодательстве. Он уверен, что сферы, где тарифы регулируются государством, нуждаются в компенсационных мерах, особенно это касается отрасли ЖКХ.

В I квартале текущего года размер долга за ЖКУ в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 5,3% и составил 1,4 трлн рублей. По данным Росстата, объем неоплаченных счетов за водоснабжение составляет 86 млрд рублей (+5,7%), водоотведение – 63,9 млрд рублей (+6,6%), электричество – 247,5 млрд рублей (+9,7%). Неуплата за жилищные услуги увеличилась на 14,6%, до 234,3 млрд рублей, за тепло – на 6,7%, до 569,3 млрд рублей.

Напомним, в пятницу, 3 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки налога на добавленную стоимость. С 1 января 2019 года размер налога вырастет до 20% с нынешних 18. При этом документ сохраняет ставку страховых взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30% вместо планировавшегося ранее повышения. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей ежегодно. Между тем, по оценке экономистов, повышение ставки НДС приведет к дальнейшему росту цен в стране и замедлит темпы экономического развития.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.08.18

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