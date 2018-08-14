Россиян ждёт двухэтапный рост «коммуналки» в 2019 году

Минэкономразвития России предложило индексировать тарифы ЖКХ в 2019 году в два этапа в связи с повышением ставки НДС.

Ведомство уже направило свой план на согласование в Федеральную антимонопольную службу, Минэнерго и Минстрой. По задумке чиновников, рост коммунальных тарифов не должен превысить прогноз по инфляции, сообщает РБК, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжение документ.

В целях предотвращения «негативных тарифных последствий» МЭР предлагает с 1 января 2019 года поднять тарифы на жилищно-коммунальные услуги частично – на 1,7%. По оценке министерства, именно настолько возрастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20%.

Второй этап повышения тарифов ЖКХ намечен на 1 июля. Величину индексации скорректируют так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию». По оценке Банка России, инфляция в текущем году не превысит 4%, но в МЭР полагают, что из-за роста НДС она может ускориться до 4,3%. В связи с этим министерство предлагает поднять плату за ЖКУ с 1 июля на 2,4%.

Ранее Минэконоразвития предложило учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС (на 2%). Как пояснили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций, и в результате такого маневра вырастет только величина налога, включенного в платеж. С такой же просьбой сами коммунальщики обратились в Минстрой.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, в свою очередь, призвал «зря не беспокоить» граждан из-за еще большего роста тарифов ЖКХ в результате увеличения НДС на 2%, заверив, что население «у нас защищено ростом платы».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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