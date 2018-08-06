«Граждан зря не беспокоить»: Минстрой пытается сдержать недовольство из-за возможного роста цен на ЖКУ

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев призвал «зря не беспокоить» граждан из-за еще большего роста тарифов ЖКХ в результате увеличения НДС на 2%. «Если даже это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», – заявил он.

«Мы сейчас как раз проводим соответствующие процедуры с министерством экономического развития – как повышение НДС повлияет на услуги, но если вы конкретно задаете вопрос, коснется ли это граждан, то мы с вами знаем, что граждане у нас защищены ростом платы», – цитирует Якушева «Интерфакс».

Министр также заявил, что тариф на платеж не влияет. «Платеж у нас ограничен законом. Вы платежку когда получаете независимо от тарифа, плата ограничена на сегодняшний день. У нас есть четкая установка, насколько может расти плата, она вообще не может расти», – заверил министр.

Напомним, учесть в тарифах на услуги ЖКХ размер увеличения НДС (на 2%) предложило министерство экономического развития РФ. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций и в результате такого маневра возрастет только величина налога, включенного в платеж.

Как сообщал РИА «Новый День», по данным Росстата в июле тарифы практически на все виды коммунальных услуг значительно увеличились. Водоотведение подорожало на 5,4%, холодная вода на 4,8%, горячая– на 4,1%, электроэнергия – на 3,9%, отопление – на 3,8%, газоснабжение – на 2,8%. В некоторых регионах рост цен на ЖКХ зафиксирован почти на 11%.

3 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%. В правительстве отмечали, что этот шаг позволит увеличить доходы федерального бюджета на 620 млрд рублей ежегодно. Представители парламентской оппозиции, однако заявили, что большую часть из это суммы (400 млрд) придется заплатить самим жителям. Эксперты высказывали опасения, что повышение НДС приведет к торможению экономики, снижению рентабельности и росту издержек в реальном секторе экономики, что в итоге негативно отразится на социальной обстановке в России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.08.18

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