«Если не повысить коммуналку на 2%, то тарифы станут еще выше», – автор идеи об индексации цен на услуги ЖКХ объяснил свою инициативу

Глава Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин, который ранее обратился с Минстрой РФ с предложением повысить тарифы на коммунальные услуги на 2 % в связи с ростом НДС, прокомментировал «Новому Дню» свою инициативу. «Здесь не происходит собственно расходов самих организаций и сами тарифы рассчитываются без учета НДС, поэтому пересматривается только итоговый платеж (для потребителей, – прим. ред.), в который включается полная величина налогов. Если этого не сделать, то эти 2% придется изъять откуда-то еще ‒ сократить зарплаты, не заплатить за электроэнергию, купить меньше реагентов, и так далее», ‒ сказал он.

Говоря о справедливости такой меры, когда повышение ложится на плечи российских граждан, г-н Макрушин сравнил это с походом в магазин. «Вы, когда в магазин приходите, не считаете несправедливым включение НДС в стоимость товара. А тут она тоже увеличится, вне зависимости от того, покупаете вы телевизор или автомобиль. Справедливо это и для покупки ресурсов ‒ воды или тепла», ‒ отметил он.

Эксперт пояснил «Новому Дню», что с его инициативой согласны в Минстрое РФ.

«Там понимают, что если этого не сделать, то организации в сфере ЖКХ будут терпеть убытки, и это потребует повышения тарифов не на 4% в середине лета, а на большую величину», ‒ заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что ассоциация «ЖКХ и городская среда» направила главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву предложение учесть в тарифах на услуги ЖКХ увеличение НДС до 20 %, чтобы не ухудшить финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. По оценкам экспертов, если не принять меры, то убытки в 2019 году могут достичь 100 млрд рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до 1,5 трлн рублей. Повышение тарифов может произойти с 1 января 2019 года.

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

Екатеринбург, Москва. Другие новости 06.08.18

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