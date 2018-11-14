Долги россиян по ЖКХ предлагают передавать банкам и приравнивать к кредитным

Российские коммунальщики задумались о том, что делать с задолженностью граждан за услуги ЖКХ. По информации проекта «ЖКХ меняется», который курирует федеральный Минстрой, общая задолженность россиян достигает 1,4 трлн рублей. Решение нашел генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин. «Обсуждая на различных конференциях тему долгов, в очередной раз убеждаемся, что заходить на эту тему надо с другой стороны. Вот как это сейчас выглядит ‒ бездушные жэкэхашники предлагают отключать воду, тепло, страшные пени и пр. Пропустить платеж-другой люди, прямо скажем, большим грехом не считают, а все эти карательные меры портят и без того не самый красивый образ ЖКХ. Плюс обсуждение вопроса привлечения коллекторов для сбора долгов в ЖКХ не создает позитивной тенденции для решения проблемы. Выход, скорее, в новых подходах работы с банковским сектором. Банков люди боятся гораздо больше, не имея к ним такого негатива. И собирают долги банки тоже лучше. Так может, этим и надо пользоваться?» ‒ задается вопросом эксперт.

Он предлагает закрепить на законодательном уровне «возможность рассматривать долг по оплате ЖКХ как долг по кредитной карте в буквальном смысле этого слова ‒ с его рефинансированием за счет банка и автоматической трансформацией в кредит». «Вплоть до того, чтобы к договору ресурсоснабжения прикладывать автоматически активируемую кредитную карту (либо цеплять карту потребителя). И здесь уже не надо никаких зверств, банк сам справится», ‒ предлагает Макрушин.

Впрочем, эксперты считают идею директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» чересчур радикальной. «Отличная идея, Алексей. Я не шучу. Но я также не шучу, когда говорю: если вы это сделаете, то начнется новая октябрьская революция. Молчаливый социальный консенсус между властью и населением относительно ЖКХ ‒ «мы платим, сколько хотим, а не сколько нам посчитают» ‒ это последняя сдерживающая дамба», ‒ пишет в своем телеграме глава набсовета Межрегионального объединения работодателей поставщиков энергии Марат Баширов.

Напомним, ранее Макрушин обратился в Минстрой РФ с предложением повысить тарифы на коммунальные услуги на 2% в связи с ростом НДС. «Здесь не происходит собственно расходов самих организаций, и сами тарифы рассчитываются без учета НДС, поэтому пересматривается только итоговый платеж (для потребителей, – прим. ред.), в который включается полная величина налогов. Если этого не сделать, то эти 2% придется изъять откуда-то еще ‒ сократить зарплаты, не заплатить за электроэнергию, купить меньше реагентов, и так далее», ‒ пояснял он «Новому Дню».

Екатеринбург, Москва, Екатерина Норсеева

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