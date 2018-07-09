Минфину предложили экономить на культуре, спорте, ЖКХ, СМИ и тратиться на нацбезопасность

Проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики России предполагает увеличить в ближайшие три года расходы на здравоохранение почти на 100 млрд рублей – с 479,7 млрд в нынешнем году до 572,5 млрд рублей – в 2021-м. Впрочем, в 2019 году на эти цели будет потрачено на 20,2 млрд рублей, чем в 2018 году. В целом Минфин прогнозирует небольшое сокращение по ряду других статей бюджета в следующем году с увеличением к 2021 году.

Расходы скорректированы во исполнение нового майского указа президента РФ Владимира Путина. На реализацию майского указа президента в 2019 году предлагается направить 1,17 трлн рублей, в 2020 году – 1,25 трлн рублей, в 2021 году – 1,47 трлн рублей. Всего за три года увеличение расходов составит 3,89 трлн рублей. Документ размещен на сайте комитета Госдумы.

Так, в 2019 году на здравоохранение запланировано выделить 459,5 млрд рублей, в 2020 году – 563,2 млрд рублей, а в 2021 году – 572,5 млрд рублей. Расходы консолидированного бюджета России на социальную политику будут основными в бюджетной системе страны в 2019-2021 годах и составят около 12% ВВП ежегодно, отмечается в документе.

Там также говорится, что изменение пенсионного законодательства даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда России на 5,9% в 2019 году, на 4,8 % – в 2020 году и 6,8% – в 2021 году. Собственные доходы ПФР в 2019 году вырастут до 5,174 трлн рублей с 4,886 триллиона рублей текущем году, в 2020 и 2021 годах они составят 5,420 и 5,790 трлн рублей соответственно.

Стоит отметить, что расходы по статье «Национальная оборона» снизятся в следующем году, но вырастут в 2020. В текущем году планируется потратить 2,797 триллиона рублей, в 2019 году – 2,783 трлн рублей, в 2020 году – 2,860 трлн рублей, в 2021 году – 2,981 трлн рублей.

Расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут расти год от года – в 2018 году они составят 2,105 трлн рублей, в 2019 году – 2,182 трлн рублей, в 2020 году 2,256 трлн рублей, в 2021 – 2,320 трлн рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство решено тратить меньше. Если в текущем году расходы составят 147,6 млрд рублей, то в следующем – 127,9 млрд рублей, в 2020 году – 122,1 млрд рублей, в 2021 году – 103,9 млрд рублей.

Расходы на охрану окружающей среды в 2018 году составят 95,9 млрд рублей, в 2019 году – 101,3 млрд рублей, в 2020 году – 104,4 млрд рублей, в 2021 году – 103,8 млрд рублей.

Расходы на образование в 2018 году составят – 689,7 млрд рублей, в 2019 году – 716,4 млрд рублей, в 2020 году – 707,9 млрд рублей, в 2021 году – 726,6 млрд рублей; на культуру и кинематографию в 2018 году – 103,2 млрд рублей, в 2019 году – 98,3 млрд рублей, в 2020 году – 91,4 млрд рублей, в 2021 году – 88,5 млрд рублей.

Расходы на социалку в 2018 году составят 4,654 трлн рублей, в 2019 году – 4,934 трлн рублей, в 2020 году – 5,05 трлн рублей, в 2021 году – 4,997 трл рублей. Расходы на физкультуру и спорт в 2018 году составят 64,8 млрд рублей, в 2019 году – 36,7 мрд рублей, в 2020 году – 39,6 млрд рублей, в 2021 году – 29,9 млрд рублей.

На СМИ решено тратить значительно меньше. Если в 2018 году государство выделит 84,1 млрд рублей, то в 2019 году – 68,2 млрд рублей, в 2020 году – 68,4 млрд рублей, в 2021 году – 68,7 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.18

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