Обещают на словах, а в документах умалчивают: власти «забыли» указать, насколько вырастут пенсии россиян .... после повышения пенсионного возраста

В Минфине России оценили возможную выгоду для федерального бюджета от инициированного правительством повышения пенсионного возраста с 2019 года.

Из документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следует, что экономить на пенсионной реформе госказна начнет с 2020 года – отчисления в Пенсионный фонд на финансирование его дефицита сократятся на 9,3 млрд рублей, до 1 трлн 96,8 млрд рублей. В 2021 году экономия достигнет 156,3 миллиарда, и отчисления уменьшатся до 940,5 млрд рублей.

При этом Минфин не указал в документе размер индексации пенсий в ближайшие годы за счет повышения возраста выхода на пенсию. Именно увеличение размера пенсий ради снижения уровня бедности в стране называлась чиновниками основной причиной повышения пенсионного возраста. В документе лишь говорится, что рост расходов на индексацию страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней учтен – в связи с чем расходы ПФР в 2019 году вырастут на 69 млрд рублей по сравнению с заложенными в действующий трехлетний бюджет фонда, а в 2020-м – на 74 млрд, отмечают «Ведомости».

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев и вице-премьер Татьяна Голикова обещали россиянам ежегодную индексацию всего на 1 тыс. рублей.

Сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на слушаниях о направлениях бюджетной политики в Госдуме, снова пообещал, что размер средней пенсии неработающих пенсионеров в РФ в 2024 году вырастет на 35%. По его словам, размер средней пенсии составит порядка 20 тыс. рублей. Он напомнил, что главная задача, поставленная президентом РФ, – рост пенсий темпами выше инфляции.

В Минфине также подсчитали вероятный эффект от повышения НДС с 18% до 20%. Эта мера принесет федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд рублей в 2019 году, 678 миллиарда – в 2020-м, 728 миллиарда – в 2021-м.

Напомним, Госдума 3 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект о повышении с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%. Полученные средства кабмин обещает направить на выполнение поставленных Путиным в новом майском указе целей – повышение качества здравоохранения, образования и инфраструктуры.

На этом фоне глава Счетной палаты РФ, экс-министр финансов Алексей Кудрин сегодня сделал примечательное заявление: по его мнению, правительство РФ не использует полный набор инструментов, чтобы избежать повышения налогов, в частности, увеличения налога на добавленную стоимость. По его словам, частичное смягчение «бюджетного правила» о нефтяных «сверхдоходах» могло бы отсрочить рост НДС как минимум на шесть лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.07.18

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