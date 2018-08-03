Якушев забрал в Минстрой РФ еще одного тюменского чиновника

Глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Михаил Гилев ушел отставку. Как сообщил «Новому Дню» сам Гилев, он перешел на работу в Министерство строительства и ЖКХ России, которое возглавляет бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Пока Гилев занимает должность помощника министра.

Еще в мае политологи прогнозировали, что новый глава Минстроя заберет с собой в Москву кого-то из специалистов в сфере ЖКХ, некоторые предполагали, что это может быть Вячеслав Вахрин. После увольнения Гилева департаментом ЖКХ Тюменской области руководит заместитель директора Алексей Майер.

Напомним, до Тюмени Михаил Гилев работал на Ямале, он был исполнительным директором ОАО «Ямалкоммунэнерго», затем возглавлял департамент ЖКК, энергетики и тарифной политики.

Тюмень, служба информации

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