Якушев повысил тюменского чиновника в Минстрое

Бывший директор департамента ЖКХ Тюменской области Михаил Гилёв получил новый пост в Минстрое. Он стал в федеральном ведомстве директором департамента ЖКХ. Об этом сообщается на сайте министерства строительства РФ в понедельник, 10 сентября 2018 года. Соответствующий приказ подписал глава структуры Владимир Якушев (ранее был губернатором Тюменской области). Г-н Гилёв сместил с поста Елену Солнцеву, которая стала помощником министра.

О том, что Михаил Гилёв переходит из администрации Тюменской области в правительство РФ стало известно в августе 2018 года. Правда, изначально он занял пост помощника министра.

Михаил Гилёв успел поработать и на Ямале: он был исполнительным директором ОАО «Ямалкоммунэнерго», затем возглавлял департамент ЖКК, энергетики и тарифной политики.

Москва, служба информации

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