Эксперты: Россияне потратили накопления и вынуждены жить в кредит

В России расходы населения растут быстрее доходов. В связи с этим граждане переходят со сберегательной на кредитную модель финансового поведения. Такие данные содержатся в отчете по итогам проведенного сотрудниками РАНХиГС и Института Гайдара исследовании.

Аналитики отметили, что за пять месяцев 2018 года сбережения домашних хозяйств выросли на 1,3%, или на 330 млрд рублей. Это самый низкий темп притока средств населения на депозиты за январь-май с 2014 года, когда наблюдался существенный отток с банковских вкладов.

В то же время ощутимо выросло количество потребительских кредитов, оформленных гражданами. Так долги перед банками у россиян увеличилась на 7,1% и составили 883 млрд рублей. Для сравнения, по итогам 2017 года прирост вкладов населения, напротив, превысил объем задолженности перед банками на 900 млрд рублей.

Стоит отметить, что денежные доходы населения выросли на 4% по отношению к уровню аналогичного периода прошлого года, но это произошло на фоне роста потребительских расходов, который составил 5,2%. Такие показатели пока не достигают кризисных максимумов. Однако ситуация может измениться уже к концу текущего года, заявил старший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

По данным Росстата, рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился – примерно на 0,3% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В связи с этим до конца текущего года чистый вклад домашних хозяйств в ресурсную базу банков, вероятно, окажется меньше, чем в 2017 году, считает Хромов. Поэтому устойчивость банковского сектора будет в большей степени зависеть от альтернативных источников привлеченных средств – корпоративных клиентов и государства, отметил эксперт.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.07.18

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