Долги россиян до 100 тысяч рублей вычтут из зарплаты

В России увеличат максимальный порог долга, который можно взыскать в упрощенном порядке. Теперь взыскателю не понадобится обращаться к приставам, если сумма долга составляет менее 100 тысяч рублей. Достаточно отнести исполнительный лист по месту работы должника. Ранее максимальная сумма, которую можно было взыскать таким образом, составляла 25 тысяч рублей.

Изменения предусмотрены пакетом поправок в закон «Об исполнительном производстве», подготовленном Министерством финансов, пишут «Известия». Документ уже поддержали в государственно-правовом управлении президента, Минтруда, а также в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ.

В начале 2018 года в исполнении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) находилось 4,5 млн исполнительных производств с суммами взыскания от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, или 16,7% от общего числа производств. Четверть из них приставы направили по месту работы должников.

Если поправки будут приняты, это облегчит нагрузку на приставов. Взыскатели смогут сами обращаться на работу задолжавшего гражданина. Бухгалтерия будет перечислять в пользу кредитора часть зарплаты должника, пока долг не будет полностью погашен. В настоящее время взыскатели активно пользуются этой возможностью в делах с суммой долга до 25 тысяч рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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