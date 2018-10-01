Голикова рассказала о грядущей модернизации пенсионной системы

Трансформация системы расчета пенсий россиян планируется с 2025 года, но говорить об отмене пенсионных баллов некорректно – будет «иной порядок установления размеров пенсии», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Я разочарую, у нас нет в законодательстве понятия пенсионного балла и никогда не было. Это сленг. У нас есть так называемая система пенсионных коэффициентов, и она действует до 1 января 2019 года», – сказала Голикова. Она также отметила, что в дальнейшем систему пенсионных коэффициентов ждут изменения, обусловленные принятием закона о повышении пенсионного возраста.

Сейчас стоимость пенсионного коэффициента устанавливается законом о бюджете, и методология его установления «была неочевидна и непонятна». Теперь, пояснила Голикова, с 1 января 2019 года на ближайшие 6 лет «четко фиксируется стоимость пенсионного коэффициента, и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться».

Начиная с 2025 года систему модернизируют. «Начиная с 2025 года система должна быть модернизирована, потому что предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», – сказала Голикова. «Если коротко, сейчас будет первая модернизация – на первые шесть лет, и потом вторая», – добавила она. При этом, вице-премьер пояснила, что ближайшие шесть лет предполагается потратить на обсуждение того, что делать с 2025 года.

Как писал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство намерено изменить формулу расчета страховых пенсий. Речь может идти об отмене действующей в России с 2015 года балльной пенсионной формулы. В пресс-службе Минтруда поспешили заверить, что в проекте «Основных направлений деятельности правительства» под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.18

Официально: цены на бензин в Крыму останутся высокими. / «Мусоровозы отправили в Челябинск». Екатеринбург начал обрастать мусором (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге несколько сотен жилых домов до сих пор не подключены к теплу. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»