Пенсионную реформу оспорят в Конституционном суде

Пенсионная реформа в случае подписания закона президентом РФ будет оспорена в Конституционном суде, уверен известный адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. «Возможно, я сам этим займусь», – сообщил он корреспонденту РИА «Новый День».

Пенсионную реформу юрист назвал «самой антинародной, самой болезненной, самой ненужной и бессмысленной со времен Гайдара». «Эти деньги, которые они сэкономили на пенсионной реформе, очень быстро кончатся – потому что КПД у этого государства ниже, чем у паровоза братьев Черепановых, – пояснил Дмитрий Аграновский. – Дальше будут отнимать бесплатное образование, бесплатную медицину. Это просто показатель того, что государство больше не наше. Оно и было-то не наше, а теперь оно будет все проблемы решать за счет тех, у кого можно отнять».

Повышение пенсионного возраста является всего лишь удобным для государства способом сэкономить деньги, уверен адвокат. «Это абсолютно из той же оперы, что повышение налогов, повышение цен, игры с курсом доллара, которые сказываются на рядовом потребителе. И до определенного времени это не встречало никакого противодействия. Сейчас – встречает», – отметил он.

Собеседник агентства напомнил, что 2005 году после введения монетизации льгот пенсионеры вышли на улицы и перекрывали дороги. Сейчас такого массового протеста нет потому, что «тогда [закон] отнимал и одномоментно и сразу, а здесь реформа отложена». Но негатив от нее будет только накапливаться, уверен Аграновский, и обязательно найдутся люди, которые подадут в Конституционный суд. Правда, в данный момент это делать преждевременно: закон еще не принят, он прошел только три чтения в Государственной думе. Впереди еще Совет Федерации и утверждение президентом РФ, и есть надежда, что «государство одумается и не будет разрушать тот замечательный патриотический консенсус, который сложился после Крыма и Олимпиады».

Шансы на положительное решение суда есть, считает адвокат. Дмитрий Аграновский напомнил, как 25 лет назад Конституционный суд под председательством все того же Валерия Зорькина признал антиконституционным Указ президента Бориса Ельцина.

«Суд проявил гражданское мужество, – уверен он. – А ведь тогда могли не просто посадить, а как показали дальнейшие события, могли и убить. Времена, конечно, изменились. Но, перефразируя товарища Сталина, другого Конституционного суда у меня для вас нет. Поэтому обращаться надо».

По оценке юриста, российская государственность, которая до недавнего времени была патриотической, сегодня перестала таковой быть и оказалась «против абсолютного большинства населения», и власть просто не представляет, к чему это может привести.

«Мне кажется, они просто очень оторвались от народа, очень засиделись, ведь не зря во всем мире власти сменяемые, – пояснил собеседник агентства. – Они отрываются от народа, совершенно не представляют, какая обстановка в стране. Когда Валентина Ивановна Матвиенко говорит, что студентам не стоит жить в общежитиях, лучше приобретать небольшое жилье в Москве – это же просто другая планета».

Ранее Аграновский в интервью РИА «Новый День» подчеркивал, что пенсионная реформа противоречит Конституции РФ. Юрист обращал внимание, что «в соответствии со ст.7 Конституции РФ, Россия – социальное государство», где «обеспечивается государственная поддержка пожилых людей, гарантируется пенсионное обеспечение». «Социальное обеспечение по возрасту гарантирует и статья 39 Конституции. А статья 55 Конституции запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», – отмечал Аграновский.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.09.18

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