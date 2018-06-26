Адвокат: Пенсионная реформа противоречит Конституции РФ

Предлагаемая правительством РФ пенсионная реформа – «самая бесчеловечная и антинародная со времен реформ Гайдара», и при этом противоречит Конституции страны. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный адвокат, директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Он резко негативно оценил планы правительства и назвал повышение пенсионного возраста – уничтожением «одного из самых важных и значимых социальных завоеваний народа за 20 век».

Фактически, подчеркнул адвокат, это ликвидация выплат для мужской части населения, ведь «большинство мужчин до новых пенсий не доживет».

«В разговоры об увеличении продолжительности жизни я не верю, так как совершенно очевидно, что наше поколение будет жить меньше предыдущего из-за падения уровня жизни, отсутствия доступа к качественной медицине и увеличения стрессов. Некоторый рост продолжительности жизни был достигнут за счет пенсионеров, живших и работавших в СССР, то есть в гораздо более человечной и гуманной системе», – пояснил Аграновский.

Адвокат обратил внимание, что жители России лишаются не только пенсий, но и связанных с ними льгот – по оплате ЖКХ, транспорта, медицинских услуг, лекарств и много другого.

Кроме того, уже сейчас в России наблюдается кризис на рынке труда. «Он будет только увеличиваться, и людям в 50-60 лет будет невозможно найти работу. Поскольку и пенсий у них не будет, перед ними встанет реальная перспектива голодной смерти. Это только некоторые аспекты», – подчеркнул он, добавив, что в реальности будет «еще хуже».

По оценке Аграновского, реальная причина пенсионной реформы в потребности государства в деньгах: «Их отбирают у тех, у кого можно взять с наименьшими потерями».

В то же время адвокат констатировал, что пенсионная реформа, которая фактически является отменой пенсий, противоречит статьям Конституции РФ. Он напомнил, что, «в соответствии со ст.7 Конституции РФ, Россия – социальное государство», где «обеспечивается государственная поддержка пожилых людей, гарантируется пенсионное обеспечение».

«Социальное обеспечение по возрасту гарантирует и статья 39 Конституции. А статья 55 Конституции запрещает издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», – подчеркнул Аграновский.

По его мнению, только массовый протест «поможет затормозить бесчеловечную реформу». «И надо понимать, что начался полноценный либеральный реванш, второе издание «гайдаровщины», и за этой реформой последуют другие, и все это будет происходить на фоне роста цен и налогов. У нас отнимут ровно столько, сколько мы отдадим. Все будет зависеть от нашей активной гражданской позиции», – резюмировал Аграновский.

Москва, Ольга Ветрова

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