Согласия не потребуется – россиян принудительно переведут на новую систему накопительной пенсии

Минфин и Центробанк выбрали механизм включения россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Подключение граждан к системе будет происходить в соответствии со статьей №158 Гражданского кодекса «Форма сделок». В третьем пункте статьи говорится, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Выбранный механизм представляет собой автоматическое подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Это (подключение к ИПК – прим ред.) коснется 70 млн человек, которые уже находятся в накопительной системе – в негосударственных пенсионных фондах или в государственном управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», – пояснил один из источников издания. При этом он отметил, что граждане в любом случае будут проинформированы о том, что их подключили к системе. По его словам, весьма вероятно, что обязанность по информированию россиян будет возложена на работодателей.

Стоит отметить, что концепцию ИПК представили Минфин и ЦБ в сентябре 2016 года. Новая пенсионная модель должна заменить «замороженную» в 2014 году накопительную пенсию. Главным сценарием включения граждан в новую систему, согласно первоначальной концепции ИПК, была автоматическая подписка. То есть из зарплаты всех работающих граждан по умолчанию будут удерживаться взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые будут формировать накопительную часть пенсии. Размер взносов постепенно будет увеличен с 0% в первый год подключения к ИПК до 6% через пять лет.

В сентябре прошлого года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор решил отказаться от идеи автоподписки в пользу авторегистрации в системе ИПК. В августе Минфин объявил о начале разработки законопроекта об ИПК. Срок запуска системы был запланирован на январь 2020 года. Публичное обсуждение законопроекта должно было завершиться 22 августа, однако документ не был обнародован. Источники «Ведомостей» сообщали, что публичное обсуждение системы ИПК отложено из-за негативной реакции общества на пенсионную реформу.

Как писал «Новый День», глава Минтруда России Максим Топилин заявил в середине сентября, что введенная в 2014 году и заявленная как временная заморозка пенсионных накоплений россиян позволила сэкономить федеральной казне 2 трлн рублей. Стоит отметить, что накопительная часть пенсии в течение четырех последних лет направляется на текущие выплаты пенсионерам ради борьбы с бюджетным дефицитом. В результате государство снизило сумму трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ.

Топилин, отвечая на вопрос о возможности «разморозки» накопительной части пенсии, заявлял, что этого не произойдет. «Такой вероятности нет», – приводит слова главы министерства агентство «Прайм». «Продление заморозки – это лишь такое временное решение, потому что сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК)», – добавил он.

10 сентября Топилин сообщил, что заморозка пенсионных накоплений россиян будет продлена еще на год – до 2021 года. В противном случае, по его словам, придется пополнять Пенсионный фонд, а денег на это в бюджете не предусмотрено. Ранее министр заявлял, что для возращения накопительной части пенсии придется выделять из бюджета 500 млрд рублей ежегодно, которые пойдут в негосударственные пенсионные фонды или управляющую компанию ВЭБа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.10.18

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