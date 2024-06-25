Госдума одобрила в первом чтении индексацию пенсий работающим пенсионерам

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла в первом чтении законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, приостановленной с 2016 года.

Согласно документу, выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. При этом недополученная за это время индексация будет включена в пенсию после завершения ими трудовой деятельности работающего пенсионера.

По мнению представителей думской оппозиции, «неправильно, нечестно и несправедливо» недополучение индексации пенсий за 8 лет. Планируется, что ко второму чтению в документ будет внесена поправка, чтобы перерасчет за эти годы произвести уже сейчас.

Оппозиция также обратилась к фракции «Единая Россия» с вопросом: почему президент должен «пнуть депутата в спину», чтобы появился какой-то законопроект?

О необходимости возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. «Сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Прошу партию «Единая Россия» совместно с правительством подготовить соответствующий законопроект и (Госдуме) принять его в весеннюю сессию. Знаю, что все другие фракции, представленные в парламенте, безусловно это поддержат», – сказал глава государства.

Согласно документу, нынешняя индексация потребует в 2025 году порядка 96 млрд рублей, в 2026-м -177 млрд, в 2027 году – 260 млрд рублей. Планируется, что законопроект будет принят во втором и третьем чтении уже завтра.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство, которое тогда возглавлял главный «единоросс» Дмитрий Медведев, объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине были уверены, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение так и не было принято.

Москва, Мария Соколова

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