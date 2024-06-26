Госдума утвердила индексацию пенсий работающим пенсионерам

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

Документ устанавливает, что выплаты работающим пенсионерам будут рассчитываться, исходя из потенциального размера пенсии, которую человек получал бы с учетом всех индексаций с 2016 года. При этом недополученная за это время индексация будет включена в пенсию после завершения трудовой деятельности работающего пенсионера.

В режиме второго чтения парламентское большинство отклонило поправку о выплате всей компенсации за недоплаченные пенсии за 8 лет. В связи с этим прозвучало мнение, что принятие законопроекта приведет к увольнению всех работающих пенсионеров для перерасчета пенсии прямо сейчас, что приведет не к закреплению пенсионеров на работе, а к «броуновскому движению» в пенсионной среде. Причем, отмечалось, что это не будет соответствовать поставленной главой государства задаче по решению вопроса нехватки кадров, в том числе, за счет увеличения числа работающих пенсионеров.

В итоге законопроект был принят в окончательном чтении без этой поправки.

Документ начнет действовать с 1 февраля 2025 года и затронет порядка 7,87 млн работающих пенсионеров.

Напомним, индексация пенсий работающим пенсионерам была отменена в 2016 году. Правительство, которое тогда возглавлял главный «единоросс» Дмитрий Медведев, объяснило этот шаг необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда, причем в кабмине были уверены, что трудоустроенные пенсионеры получают больший доход, чем неработающие.

Проблему возвращения индексации неоднократно обсуждали в Госдуме, но правительство каждый раз блокировало законопроекты при поддержке фракции «Единая Россия». В конце 2020 года этот вопрос поднял лично президент РФ Владимир Путин, поручив кабмину подготовить предложения по возобновлению индексации. Спустя несколько дней партия «Единая Россия» сообщила, что направила в правительство РФ предложения по этой теме. Позже в Кремле и правительстве РФ неоднократно заверяли, что вопрос прорабатывается. Однако положительное решение так и не было принято.

Москва, Мария Соколова

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