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Четверг, 25 апреля 2024, 15:54 мск

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Больше половины россиян после оформления пенсии продолжают работать

В России больше половины работающих граждан продолжают трудиться после оформления пенсии. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Даже и после оформления пенсии на рынок труда возвращаются, по нашим наблюдениям, от 60 до 63% тех, кто пенсию оформили. Но для более эффективного использования потенциала этой группы нам важна система обучения на протяжении всей трудовой жизни старшего возраста», – рассказала Голикова.

В 2023 году темпы сокращения численности пенсионеров ускорились в три раза по сравнению с предыдущим годом. Число занятых, оставшихся в экономике в связи с повышением пенсионного возраста, выросло на 2,7 млн человек.

Тем временем, доля участия в рабочей силе возрастов от 40 до 54 лет достигла максимума – по итогам 2023 года она составила 93%. По словам вице-премьера, в демографическую когорту 30-39 летних граждан постепенно входят молодые люди, рожденные в 1990-е годы, и, соответственно, она будет сокращаться на протяжении определенного периода.

По прогнозам, число молодых соискателей и работников в возрасте до 29 лет до 2030 года вырастет примерно на 3 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / пенсионная реформа

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