Введенная в 2014 году и заявленная как временная заморозка пенсионных накоплений россиян позволила сэкономить федеральной казне 2 триллиона рублей. Такое заявление сегодня сделал глава Минтруда России Максим Топилин на полях второго Евразийского женского форума. Стоит отметить, что накопительная часть пенсии в течение четырех последних лет направляется на текущие выплаты пенсионерам ради борьбы с бюджетным дефицитом. В результате государство снизило сумму трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ.

Министр труда и социальной защиты прояснил судьбу пенсионных накоплений граждан. Топилин, отвечая на вопрос о возможности «разморозки» накопительной части пенсии, заявил, что это не произойдет. «Такой вероятности нет», – приводит слова главы министерства агентство «Прайм». «Продление заморозки – это лишь такое временное решение, потому что сейчас министерство финансов готовит предложение по индивидуальному пенсионному капиталу (ИПК)», – добавил он.

10 сентября Топилин сообщил, что заморозка пенсионных накоплений россиян будет продлена еще на год – до 2021 года. В противном случае, по его словам, придется пополнять Пенсионный фонд, а денег на это в бюджете не предусмотрено. Ранее министр заявлял, что для возращения накопительной части пенсии придется выделять из бюджета 500 миллиардов рублей ежегодно, которые пойдут в негосударственные пенсионные фонды или управляющую компанию ВЭБа.

Напомним, в 2014 году кабмин утвердил мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды для сокращения дефицита федерального бюджета. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), направлялись на текущие выплаты пенсионерам. Впоследствии изъятие накопительной части пенсии граждан ежегодно продлевалось. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2020 года.

7 сентября текущего года вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов анонсировал срок запуска взамен государственной новой накопительной пенсионной системы, предусматривающей механизм индивидуального пенсионного капитала. По словам чиновника, новая система будет запущена с 2020 года. Силуанов отметил, что концепция ИПК будет вынесена на обсуждение в кабмин этой осенью.

Система ИПК была презентована в сентябре 2016 года Минфином и Центробанком в качестве замены государственной накопительной системы. Представленный проект предусматривал автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы ИПК будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в НПФ на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет. Не исключено, что стартовым капиталом ИПК могут стать замороженные пенсионные накопления, но ясности с этим пока нет.

Прошлой весной законопроект об ИПК был внесен в кабмин, однако, как сообщали СМИ, правительство заморозило обсуждение документа до выборов президента. Как тогда отмечалось, публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о пенсионной реформе в целом, которое появится после президентских выборов (речь шла о повышении пенсионного возраста, о чем в итоге правительство объявило в июне 2018 года). Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах прошлогоднего Петербургского экономического форума заявлял, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки: работников планировалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не выразили отказ в явной форме. Против автоподписки выступил социальный блок правительства, указывая на необходимость добровольного участия в новой системе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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