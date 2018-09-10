Заморозку пенсионных накоплений россиян могут продлить до 2021 года

Глава Министерства труда Максим Топилин допустил продление заморозки пенсионных накоплений граждан еще на год – до 2021 года. В ином случае придется пополнять Пенсионный фонд, а денег на это в плановом бюджете не предусмотрено.

«Заморозка «накопиловки» происходит каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», – цитирует Топилина «Интерфакс».

Ранее глава Минтруда заявлял, что для возращения накопительной части пенсии придется выделять из бюджета 500 млрд рублей ежегодно, чтобы восполнить потери, которые пойдут в негосударственные пенсионные фонды или управляющую компанию ВЭБа.

Напомним, накопительная часть пенсии в России не формируется с 2014 года, когда кабмин утвердил мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), направлялись на текущие выплаты пенсионерам. Впоследствии изъятие накопительной части пенсии граждан ежегодно продлевалось. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2020 года.

16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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