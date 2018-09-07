Россиян вынудят копить на достойную старость: новая система заработает через год

Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов назвал срок запуска взамен государственной новой накопительной пенсионной системы, предусматривающей механизм индивидуального пенсионного капитала. Чиновник считает, что новая система будет запущена с 2020 года. По его словам, концепция ИПК будет вынесена на обсуждение в кабмин этой осенью.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», – цитирует Силуанова газета «Ведомости». Глава Минфина уверен, что ИПК будет работать и на гражданина, и на экономику.

Напомним, в конце мая Силуанов заявлял, что россияне должны сами копить средства на старость, чтобы обеспечить достойную жизнь в преклонные годы. Эти деньги, рассчитывают власти, станут «весомой прибавкой» к страховой пенсии, выплачиваемой государством, но в том случае, если гражданин сможет на нее заработать. Для этого, по словам министра, нужно развивать в стране систему добровольных взносов. По мнению Силуанова, добровольная накопительная пенсионная система обеспечит граждан «достойной пенсией», и вольет в экономику необходимые для ее роста длинные деньги.

Как сообщал «Новый День», система ИПК была представлена в сентябре 2016 года Минфином и Центробанком в качестве замены государственной накопительной системы. Презентованный проект предусматривал автоматическую подписку на отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). По задумке авторов идеи, работодатели после запуска системы ИПК будут отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в НПФ на его личный счет. При этом эти деньги будут юридически собственностью гражданина – их нельзя будет изъять. От этой системы можно будет отписаться, а также приостановить свое участие на срок до пяти лет.

Прошлой весной законопроект об ИПК был внесен в кабмин, однако, как сообщали СМИ, правительство заморозило обсуждение документа до выборов президента. Как тогда отмечалось, публичное обсуждение законопроекта стартует только после политического решения о пенсионной реформе в целом, которое появится после президентских выборов (речь шла о повышении пенсионного возраста, о чем в итоге и было объявлено в июне 2018 года). Первый зампред Центробанка Сергей Швецов в кулуарах прошлогоднего Петербургского экономического форума заявлял, что правительство вернуло на доработку концепцию ИПК из-за автоподписки: работников планировалось по умолчанию подключать к новой системе, если они не выразили отказ в явной форме. Против автоподписки выступил социальный блок правительства, указывая на необходимость добровольного участия в новой системе.

Между тем, в декабре прошлого года стало известно, что правительство отложило обсуждение пенсионной реформы до конца 2018 года из-за разногласий в кабмине. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказывал мнение, что новая пенсионная модель может быть внедрена только в 2020 году.

Напомним, накопительная часть пенсии в России не формируется с 2014 года, когда кабмин утвердил мораторий на перечисление пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды ради борьбы с бюджетным дефицитом. Чиновники тогда уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Средства, отчисляемые на финансирование накопительной части пенсии (6% из 22%, которые работодатель отчисляет в ПФР), направлялись на текущие выплаты пенсионерам. Впоследствии изъятие накопительной части пенсии граждан ежегодно продлевалось. В конце прошлого года Госдума продлила заморозку на формирование пенсионных накоплений до 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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