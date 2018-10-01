Социологи узнали, как пенсионная реформа сказалась на активности избирателей 9 сентября

Объявленная правительством и поддержанная президентом пенсионная реформа сказалась на решении о голосовании на региональных выборах 9 сентября лишь у трети россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром». Большинство респондентов признались, что пенсионные изменения не повлияли на их решение прийти на избирательные участки.

Согласно результатам исследования, 33% жителей регионов, где проходили выборы 9 сентября, заявили, что затеянная властями пенсионная реформа заставила их принять участие в голосовании. Две трети участников опроса (63%) указали, что пенсионный маневр не сказался на их решении пойти на выборы и отдать свой голос тому или иному кандидату. Еще 4% опрошенных затруднились с ответом. При этом 43% россиян следили за выборами, которые проходили 9 сентября, но большинство – 57% – это событие не заинтересовало.

Как пояснил социолог «Левада-центра» Денис Волков, пенсионная реформа лишь подхлестнула негативные настроения в тех регионах, где проходил второй тур губернаторских выборов. По его словам, страхи среди населения и падение рейтингов глав субъектов Федерации развивались еще до объявления непопулярной реформы. Социолог отметил, что популярность региональных лидеров падала с начала года, однако президентская выборная кампания приостановила этот процесс, затем падение рейтингов продолжилось.

Добавим, что в 7-8 регионах эксперты заметили рост интереса избирателей к альтернативным кандидатам. «Там, где критики власти обнаружили, что не являются одиночками и способны на что-то влиять, во втором туре произошел рост поддержки кандидатов оппозиции в 2,5 раза и более», – цитирует слова президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова РБК.

Напомним, что в Приморском и Хабаровском краях, Хакасии и Владимирской области действующие губернаторы не смогли одержать победу в первом туре. Из-за высокой вероятности поражения глава Хакасии Виктор Зимин отказался от участия во втором туре. В Приморье результаты второго тура были отменены из-за серьезных фальсификаций, а во Владимирской области и Хабаровском крае победу одержали выдвиженцы ЛДПР.

Всероссийский опрос проведился 20-26 сентября среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ методом личного интервью

Как сообщал «Новый День», в сентябре «Левада-центр» зафиксировал снижение протестной активности населения РФ, связанной с пенсионной реформой. Если в августе к активным действиям были готовы 53% россиян, то месяц спустя – лишь 35%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

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