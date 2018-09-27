Социологи подсчитали уровень недовольства россиян пенсионной реформой

Абсолютное большинство россиян относится негативно к увеличению возраста выхода на пенсию. Более четверти считают, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным корректировки меняют первоначальный план изменений в пенсионном законодательстве в сторону улучшения. Такие данные содержатся в опросе «Левада-центра».

Социологи выяснили, что в той или иной мере отрицательно к повышению возраста выхода на пенсию мужчин до 65 лет относятся 85% россиян, женщин (до 60 лет) – 88% респондентов. Оказалось, что с содержанием обращения президента от 29 августа, посвящённого корректировке изменений в пенсионной системе в той или иной мере знакомы более двух третей россиян. 29% опрошенных полагают, что президентские предложения в той или иной мере улучшают первоначальный план изменений в пенсионной системе.

69% респондентов рассказали, что за последние два-три месяца не замечали в своём населенном пункте каких-либо акций, митингов и иных мероприятий против изменений в пенсионной системе. 12% узнавали об этом из местных СМИ, 5% – из федеральных СМИ. Стоит также отметить, что большинство россиян (60%) заявили, что не готовы участвовать в массовых акциях, если таковые состоятся в их населенном пункте, а 35% респондентов готовы принять участие в протестах. Напомним, в августе о готовности протестовать заявляли 53% участников опроса.

Опрос проведен 20-26 сентября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому методом личного интервью.

АНО «Левада-Центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.09.18

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