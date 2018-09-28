Минтруда опроверг сообщения об изменении системы расчета пенсий

В Министерстве труда РФ заявили, что в Основных направлениях деятельности правительства (ОНДП) речь идёт о новом порядке индексации пенсий с 2019 года, а не об изменении формулы расчёта страховых пенсий, о чем сегодня написали федеральные СМИ.

В ведомстве сообщили, что новый порядок индексации пенсий необходим в связи с принятыми поправками в законодательство, передает РИА «Новости». Информацию также подтвердили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Ранее появились данные о том, что правительство намерено изменить формулу расчёта пенсий, отказавшись от балльной системы.

Как писал «Новый День, вчера, 27 сентября, Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о повышении возраста выхода на пенсию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.09.18

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