ЦБ принял решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Об этом регулятор сообщает на своем официальном сайте. «С предыдущего заседания Совета директоров ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась. При этом проинфляционные риски остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте», – отмечается в сообщении.

Регулятор также отмечает, что сохранение неопределенности относительно дальнейшего развития внешних условий. Как писал «Новый День», 14 сентября, ЦБ РФ впервые с декабря 2014 года повысил ставку. Показатель вырос на 0,25 п.п. – до 7,5%. До этого ставка последний раз повышалась 16 декабря 2014 года, когда показатель вырос сразу на 6,5 п.п. – до 17%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.18

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