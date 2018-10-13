Центробанк рассказал об изменении ключевой ставки

В пользу неизменности ключевой ставки говорит много факторов. Данный тезис был озвучен в ходе заседания совета директоров ЦБ РФ. Участники мероприятия сочли, что снижение ставки маловероятно, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

«В принципе, много факторов за неизменность, но в принципе будем еще смотреть, какая будет информация насчет инфляционного давления, по поводу роста инфляционных ожиданий. Будем смотреть ситуацию, какие есть и могут ли быть факторы повышения. Я думаю, что снижение сейчас, мягко говоря, маловероятно», – заявила первый зампред ЦБ, отвечая на вопрос американского агентства Bloomberg.

14 сентября Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,50% годовых, напоминает «Интерфакс».

«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году. Этот прогноз учитывает принятые решения по ключевой ставке и о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – следует из сообщения регулятора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.18

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