Свердловская область попала в десятку регионов с самым высоким ростом цен на бензин

С начала года в Свердловской области бензин подорожал на 3,3%. Это самый большой показатель в УрФО и один из самых высоких в целом по стране. Средний житель области на свою зарплату может купить 812 литров топлива.

Эксперты агентства РИА «Рейтинг» и на основе данных Росстата составили рейтинг регионов по стоимости бензина, в сводке три показателя – сколько литров АИ92 может купить на среднемесячную зарплату житель региона, сколько стоит литр 92-го на конец июля и на сколько вырос бензин с начала года. Лидером по росту цен стали Мордовия и Кировская область – на 4,1%. Ниже в таблице расположились Астраханская область и Республика Коми – по 3,9 и 3,8 %. В Волгоградской области топливо подорожало на 3,5%, на 3,4% стоимость выросла в Нижегородской, Архангельской областях, Ненецком автономном округе и Пермском крае. За ними в рейтинге Свердловская область, где бензин подорожал на 3,3%. Такой же рост в Тверской, Пензенской областях и Удмуртии. Для сравнения – в соседней Челябинской области рост цен на бензин оказался меньше процента, а в ЯНАО топливо даже подешевело.

В рейтинге цен на АИ92 Свердловская область расположилась ближе к середине списка, литр топлива стоит 41,87 руб. Лидером стала Чукотка (56 руб.), самый дешевый бензин в стране – в Челябинской области – 39,62. По данным РИА «Рейтинг», максимальное количество литров бензина на зарплату себе может позволить житель ЯНАО – 2 080 литров. Последнее место у Дагестана, средней зарплаты хватит на 514 литров. Свердловская область находится на 29-м месте, заработка хватит на 812 литров.

Ранее был составлен рейтинг европейских стран по доступности автомобильного топлива. Несмотря на лидирующие позиции по добыче нефти, Россия в этом рейтинге пропустила вперед половину стран. Эксперты поставили ее на 16-е место из 33. На свою среднемесячную зарплату россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина, указывают исследователи. При этом Россия опережает по доступности автомобильного топлива соседние страны – Украину, Казахстан и Белоруссию. Примечательно, что в Казахстане топливо стоит в два раза дешевле, чем в России. Водители, живущие около границы, ездят заправляться в соседнее государство. При этом максимальный объем бензина или дизельного топлива, который можно вывезти с территории Казахстана в Россию – полный бак собственного автомобиля.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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