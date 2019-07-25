Казахстан ввел запрет на вывоз топлива в Россию

Россиянам запретили вывозить в больших количествах топливо с территории Казахстана, сообщают местные СМИ. Теперь максимальный объем бензина или дизельного топлива, который можно вывезти с территории Казахстана в Россию – полный бак собственного автомобиля. Информацию подтверждают в Комитете государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Отметим, что, начиная с апреля 2013 года, между странами заключено соглашение, по которому ежегодно год стороны подписывают индикативный баланс. «На текущий год баланс Республики Казахстан в Российской Федерации – 0. То есть нельзя вывозить бензин из Казахстана в Россию», – сообщили в комитете. Также в ведомстве отметили вероятность изменения баланса на следующий год.

Отмечает, что запрет распространяется не только на россиян, но и на жителей самого Казахстана. Таким образом, казахстанцам тоже запрещено вывозить из страны топливо.

Напомним, стоимость бензина в Казахстане практически в два раза ниже, чем на автозаправках в России. В связи с этим российские водители грузовиков, фур и легковых автомобилей, которые живут на приграничье, пользуются разницей в цене и ездят заправлять авто в Казахстан.

Нур-Султан, Иван Гридин

Нур-Султан. Другие новости 25.07.19

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