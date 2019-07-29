Россия не попала в лидеры рейтинга стран с самым доступным бензином

Аналитики составили рейтинг европейских стран по доступности автомобильного топлива. Несмотря на то, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти, для россиян бензин и дизель не настолько доступны, как в других государствах. Все дело в располагаемых доходах граждан.

«Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты 2,9 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе», – говорится в исследовании, проведенном агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

Второе место занимает Норвегия, жители которой могут приобрести 2,2 тысячи литров. В пятерку лидеров вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Граждане этих стран могут купить на свои зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

России досталось 16 место среди 33 стран. РФ находится между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить порядка 927 литров 95-го бензина, указывают исследователи. При этом Россия опережает по доступности автомобильного топлива соседние страны – Украину, Казахстан и Белоруссию.

В конце рейтинга находится Украина, хотя бензин в этой стране один из самых дешевых в Европе, однако низкий уровень зарплат не позволяет ему быть доступным для населения. Украинцы имеют возможность приобрести лишь 279 литров топлива. Аутсайдерами списка также стали Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 560 литров топлива в месяц.

Если же рассматривать абсолютные цены на бензин, то самое дешевое топливо в Казахстане. В пересчете на рубли литр АИ95 стоит там 27,9 рубля. Затем идет Россия – 45,5 рубля за литр. Третье место занимает Белоруссия, где топливо стоит около 52 российских рублей за литр.

Самое дорогое топливо продается в Нидерландах – 118,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Греция и Италия. В этих странах литр обойдется дороже 113 рублей. Высокая стоимость бензина в этих государствах обусловлена налоговой политикой.

По словам аналитиков, практически во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно топливо подорожало в Болгарии (+13,6%), Литве (+12,0%) и в Венгрии (+11,5%). Снижение отмечается лишь в Казахстане (-3,9%) и на Украине (-1,3%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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