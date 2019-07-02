Индекс бензина: сколько литров можно купить на среднюю зарплату

В России на среднюю зарплату можно купить 887 литров бензина, в Грузии – 434 литра, при том, что в Швейцарии эта цифра равна 3 300 литрам, а в Венесуэле и вовсе более 14 млрд. Такие данные получили аналитики портала Picodi.com, которые исследовали данные о средних заработных платах и ценах на бензин в 115 странах мира. Оказалось, что в некоторых государствах, не добывающих «черное золото», автомобильное топливо более доступно для населения, чем странах с развитой добычей углеводородов.

К примеру, в Таджикистане бензин марки АИ-95 стоит относительно недорого – всего $0,81 за литр. Однако средний уровень зарплат таков, что купить за месяц можно только около 130 литров. В Казахстане бензин стоит $0,45, а на средний заработок можно приобрести более 800 литров. Исследователи отмечают, что Казахстан является лидером в Средней Азии по этому показателю.

В Азербайджане и Армении АИ-95 стоит $0,88, там жители могут купить 354 и 335 литров соответственно. В Грузии литр топлива в среднем также обойдется в $0,88, и при средней зарплате в $380 можно приобрести 434 литра бензина.

Несколько хуже ситуация в Украине и Молдове – там бензин стоит в среднем $1,09 и $1,03, а на среднюю зарплату можно купить 258 и 298 литров соответственно.

В России этот показатель выше: при средней зарплате в 40 тысяч рублей гражданин может купить на нее 887 литров бензина. Аналитики при этом напоминают, что именно Россия на протяжении долгих лет занимает лидирующие позиции в добыче нефти.

Что касается ситуации в мире, то лидером исследования стала Венесуэла: цена на бензин там составляет $0,000000002, а средняя зарплата – $29. Таким образом, купить на нее можно больше 14 млрд литров. При этом авторы исследования отмечают, что одно яйцо в Венесуэле стоит столько же, сколько и 93,3 млн литров бензина.

В лидерах мирового рейтинга – и страны Персидского залива. Например, в Катаре, Кувейте и ОАЭ на среднюю зарплату можно купить от 4900 до 6500 литров топлива.

В Швейцарии этот показатель составляет 3300 литров, в Люксембурге – 2800. Относительную дороговизну топлива там покрывают высокие уровни дохода населения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.07.19

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