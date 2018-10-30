Дачники, готовьте деньги: платить придется всем, и только «по белому»

Дачные взносы владельцы садовых земельных участков теперь будут платить только через банк, причем раскошелиться придется не только членам различных СНТ и ДНТ, но всем садово-огородным собственникам. Такие меры вводятся «дачной конституцией», которая вступит в силу с 1 января 2019 года, и распространит действие примерно на 60 млн российских дачников.

Как сообщили сегодня на пресс-конференции представители Минэкономразвития и Союза садоводов России, само понятие «дачник» в новом году перестанет существовать: из девяти существующих сегодня организационных форм объединений дачников будет сформировано две – это садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества (СНТ и ОНТ).

«Гражданам не нужно будет никуда ходить, – заверил директор департамента недвижимости Минэкономразвитяи РФ Алексей Буковецкий. – Закон сам признал все ранее существующие дачные участки садовыми. То есть, это не возлагает никакой ответственности дополнительных процедур, денежных затрат на самих садоводов».

Новый закон обязывает платить взносы не только членов товариществ, но и тех владельцев участков, которые в эти объединения решили не вступать, однако их земля находится в границах СНТ и ОНТ. «Теперь не будет споров о том, кто должен платить и за что, – подчеркнула юрист Союза садоводов России Динара Хакимова. – Платить взносы будут все».

Кроме того, закон запрещает взимать вступительные взносы с новых членов – платить бывшим дачникам придется только членские и целевые взносы, причем исключительно по безналичному расчету. Это было сделано для того, чтобы все траты товариществ стали прозрачными для самих собственников участков и исключить злоупотребления со стороны руководства объединениями.

Как пояснила корреспонденту РИА «Новый День» Динара Хакимова, налоговое бремя в связи с таким «выходом из тени» для СНТ и ОНТ ляжет на зарплату сотрудников товариществ – как правило, это председатель и бухгалтер. По действующему законодательству, налоги должны взиматься и с платежей собственников участков, не являющихся членами СНТ и ОНТ, однако в Союзе садоводов рассчитывают, что в ближайшее время такие взносы будут приравнены к членским и также освобождены от налогов.

Алексей Буковецкий со своей стороны подчеркнул, что закон дал россиянам время для того, чтобы привести в порядок свои дачные дела – внести изменения в Уставы, открыть счета в банках, оформить необходимые доверенности для участия в очно-заочных общих собраниях. «Закон был принят 29 июля 2017 года, – напомнил он. – То есть полтора года дали время, чтобы подготовиться».

Упрощен, по словам представителей Союза садоводов, и порядок строительства жилого дома на садовом участке. Теперь достаточно будет направить уведомление о начале строительства в местный орган исполнительной власти – если в течение 7 дней чиновники не откажут в согласовании стройки, дом можно возводить. Для отказа есть четкий список причин, расширять который по закону чиновники не имеют права. По завершению стройки нужно будет вновь направить уведомление местным властям. На земле в ОНТ жилье строить нельзя – возвести там можно только сезонный домик и хозпостройки. При этом, если у дачника уже есть жилой дом на таком участке и он в официальном порядке зарегистрирован и внесен в реестр, то к нему никакие санкции применяться не будут. Если же постройка незаконная – ее нужно будет снести.

Еще одно новшество касается скважин водоснабжения. Закон предполагает, что в последующем они должны будут пройти обязательное лицензирование. Правда, отметили эксперты, это касается только общих скважин СНТ и ОНТ. Личные, пробуренные на собственном участке для водоснабжения своего дома, официально оформлять не придется.

Москва, Татьяна Дорофеева

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