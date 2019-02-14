УФАС: В Свердловской области дешевеют дизель и газ

В Свердловской области стоимость дизеля и газа снижается, причем газ дешевеет практически на протяжении всего года. УФАС Свердловской области сегодня обнародовала данные о средней стоимости топлива в регионе за последнюю неделю. Согласно статистике антимонопольщиков, АИ-92 стоит 41,21 за литр, АИ-95 – 44,08. Дизельное топливо продается по 46,67, сжиженный углеводородный газ – 21,18.

Примечательно, что бензин по данным УФАС не меняется в цене уже четыре недели подряд, а с начала года даже подешевел. В конце декабря в среднем литр 92-го оценили в 40,56, 95-го – 43,37, после каникул стоимость подросла на 80-90 копеек сразу, а затем бензин вдруг подешевел. Дизельное топливо на протяжении января дорожало, но за вторую неделю февраля стало дешевле почти на 30 копеек. Газ снижался в цене почти все недели этого года, его стоимость сейчас на полрубля ниже, чем была в конце 2018 года. Практически всю вторую половину прошлого года автомобилисты наблюдали плавный рост цен на бензин и ждали «взрывного» скачка – рост стоимости этого топлива искусственно сдерживался.

Ранее РИА «Новый День» публиковал подробное исследование – стоит ли переводить машину на газ, какую экономию это дает и насколько безопасно.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.02.19

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