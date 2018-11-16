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Пятница, 16 ноября 2018, 12:15 мск

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Автомобилисты ждут роста цен на бензин. Как перейти на газ

Цены на бензин продолжают расти – несмотря на договоренность о «заморозке». Даже далекие от экономики и политики автомобилисты понимают: бесконечно искусственно удерживать цены нельзя, в ближайшем будущем бензин подорожает, и очень значительно. К тому же, в некоторых регионах уже говорят о нехватке топлива. Между тем на газовых заправках цены в два раза ниже. РИА «Новый День» разбирался, стоит ли переводить машину на газ, какую экономию это дает и насколько безопасно.

Установка газобаллонного оборудования и цены на заправках

Переход на газ не означает полного отказа от бензина – заводить автомобиль водитель будет все равно с бензина, а после прогрева ехать будет на газе. Переоборудованную машину необходимо будет зарегистрировать в ГИБДД. Кроме того, баллону нужно место – чаще всего «бак» находится в багажнике.

На АГЗС Екатеринбурга сегодня литр пропана стоит от 23 до 25 рублей – для сравнения, бензин Аи-92 – 40 рублей, Аи-95 – около 44 рублей. Согласно данным сервиса 2ГИС, в Екатеринбурге 44 газозаправки. Они находятся во всех спальных районах, а вот в центре их нет, самая центральная – близ Фурманова – Чкалова. АЗС при этом – более 200. Причем газозаправки – это в основном независимые компании, у «Газпромнефти», к примеру, во всей Свердловской области чуть более десятка газовых заправок. Компаний, которые готовы поставить на автомобиль газобаллонное оборудование, – более четырех десятков. Установка оборудования обойдется водителю в 30-60 тысяч рв зависимости от машины.

«Газ можно поставить на любую машину, кроме тех, что ездят на дизеле. Сейчас ставят итальянское оборудование, они законодатели мод. Окупаемость ГБО – 3-4 месяца в зависимости от расхода машины и пробега, коммерческие окупаются гораздо быстрее. Установка газа не влияет ни на эксплуатацию, ни на динамические характеристики автомобиля. Если не знаешь, на чем машина, – ни за что не определишь. Никакого запаха нет – если пахнет газом, то это сигнализатор неисправности», – рассказал директор ООО «Газтэк» Денис Селюк.

По его словам, стереотип об опасности ГБО – миф, на газе ездить, наоборот, безопаснее, так как в системе исключены быстро выходящие из строя резиновые шланги, топливо поступает по медным газопроводам, утечка практически исключена, в крайнем случае, легкий газ сразу уходит вверх, в то время как пары бензина могут копиться под капотом. «Залить» некачественное топливо физически невозможно – бензин разбавляют, а газ разбавить нельзя. И слить его тоже невозможно. При этом от водителя никаких специальных знаний не требуется – эксперт напомнил, что по городу ездят розовые «Форд Мондео» с рекламой косметики, которые работают на ГБО.

Однако, отметил Селюк, несмотря на низкую стоимость топлива и быструю окупаемость оборудования, всплеска обращений клиентов компании не ощущают: «Стоимость оборудования привязана к доллару. До 2014 года ГБО стоило около 15 тысяч. Прошли те времена, когда почти все переходили на газ. Обращений меньше из-за общего обнищания, 30 тысяч стали большими деньгами. Сейчас у нас в день 1-2 машины на переоборудование и порядка 70 на заправку». Он рассказал, что несколько лет назад газ ставили на все виды машин, сейчас, в основном, на внедорожники с большим расходом топлива.

Мнения водителей

Иван, профессиональный водитель: «Разницы для водителя между бензином и газом нет. На газу чуть больше расход, но цена у него гораздо ниже. Чуть хуже динамика – если надо кого-то обогнать, приходится переключаться на бензин. Это одной кнопкой делается. Оборудование неприхотливое, обслуживать часто не надо – поехал масло менять, заодно и фильтры поменял. На морозе тоже никаких проблем – водитель все равно заводится на бензине, когда машина прогреется примерно до 50 градусов, она переходит на газ. Я ездил на рабочей «газели». На личную легковушку есть смысл ставить газ, если большой объем двигателя и большие пробеги. Хотя и на двигателе в 1,6 л оборудование окупится, просто дольше. В общем, ГБО не выгодно только дачникам, которые летом ездят».

Григорий, водитель Toyota Land Cruiser Prado: «Основной плюс – это стоимость. По ценнику газ выгоднее в два раз – литр за 20 рублей против 43 за бензин. На переоборудование я потратил около 50 тысяч, отбил за полгода. Минусов я не заметил. Оборудование сейчас современное, даже мощность не теряется. У меня джип, ездит он на газу или на бензине, и переключение идет автоматически. То есть когда обороты высокие, мотору тяжело, а у газа тяга меньше, программа сама переключается на бензин. С заправками проблем нет – пропановых у нас много, постоянно выезжаю за город, ни разу проблемы не было. Метановых почти нет».

Владимир, таксист, «Джилли Кросс»: «Езжу на газе десять лет, он в два раза дешевле, чем бензин. Никакой разницы в остальном нет, в мощности машина ничего не теряет, едет одинаково. С ГИБДД тоже без проблем – приходите с документами на установку, они проверяют и регистрируют. Даже президент сказал, что пора переходить на газ. Но массово люди не переходят из-за менталитета, думают, что опасно это, что мощность не та».

Максим Едрышов, автоэксперт, ездит на бензине: «Минус газа – требует дополнительного обслуживания. Плюс газ в баллонах под давлением, это опасно. Есть риск более быстрого выхода из строя двигателя, потому что нагрузка на газу на него другая. А главное – меньшая распространенность газа на АЗС. Опять же, вопрос безопасности – АЗС бензиновую можно хоть рядом с домом поставить, АГЗС по нормативам нельзя. Ну и практический минус – это место в багажнике, не каждый готов им пожертвовать. Из плюсов это, конечно, цена. Потому на газ машины и переводят.

Но мировая практика сейчас складывается так, что от газа отказываются, сокращается количество автомобилей, которые серийно выпускаются на газу. Тем более появляются гибридные двигатели, которые экономичнее. А у нас правительство целую программу создало по переводу на газ, выпускаются «Лада Веста» на газу».

Алексей, водитель, ездит на бензине: «Газ экономичнее, тут спорить сложно. Но это – дополнительное оборудование под давлением. Я не готов каждый день проверять на герметичность все соединения. А ведь если утекать начнёт бензин – то это грозит в большинстве случаев пожаром. Можно успеть выскочить, если сильно повезёт – то ещё и потушить. Утечка газа грозит взрывом – и тут большим везением будет просто выжить. Да, если регламент соблюдать – риск минимизируется. Но новости про случаи взрывов расслабиться не позволяют. Так что я лучше на жидком топливе поезжу – бензине или солярке».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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