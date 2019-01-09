Весной может «рвануть»: цены на бензин продолжают «незаметно» ползти вверх

Сегодня после новогодних праздников биржевые цены автомобильное топливо выросли еще на несколько пунктов. Как считают участники рынка, с учетом существующих тенденций, в том числе ростом НДС, повышением акциза завершением «сделки» правительства и нефтяников, к весне автолюбителей ждет новый скачок стоимости.

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, сегодня в ходе торгов бензин «Премиум-95» подорожал на 5,88%, до 40,95 тысячи рублей за тонну. «Регуляр-92» поднялся на 3,96% – до 40,2 тысячи рублей. Котировки межсезонного дизтоплива на 1,52% – до 44,6 тысячи рублей, но на зимнее дизельное топливо упали на 1,07% – до 54,4 тысячи рублей за тонну.

Между тем, как отмечает «Коммерсант», в новогодние каникулы розничные продавцы топлива уже стали повышать цены на своих АЗС. В частности, по данным издания, бензин дорожал в Татарстане, Воронежской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Волгоградской областях.

По словам президента Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олега Ашихмина, «ЛУКОЙЛ» и «Башнефть» (принадлежит «Роснефти») подняли цены в Башкирии на бензин и дизтопливо на 65-80 копеек за литр. «В Петербурге и Ленобласти разброс повышения цен на бензин и дизель с начала года – 50-70 копеек за литр», – сказал он.

По мнению участников рынка, происходящее является «компенсацией за повышение налога». С 1 января в РФ акцизы на бензин и дизтопливо выросли в 1,5 раза – до 12,3 тысячи рублей и 8,5 тысячи рублей за тонну соответственно, а НДС увеличился с 18% до 20%.

По оценкам экспертов, с большой вероятностью после праздников независимые АЗС будут постепенно повышать цены вслед за крупными. В этой связи глава агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов подчеркнул, что в течение зимы существенного роста оптовых цен на бензин не будет, так как в декабре на бирже были проданы рекордные объемы, а из-за снижения цен на нефть на внутреннем рынке установилась премия. При этом он признал, что нефтяники попытаются повысить цены АЗС, мотивируя это ростом НДС и инфляцией. Биржевые цены могут начать расти ближе к весне.

Как сообщал РИА «Новый День», цены на нефтепродукты в России резко выросли весной и в начале лета 2018 года, когда стоимость топлива стала дороже 40 рублей за литр, а позже – выше 43 рублей, при этом накануне повышения производители повысили отпускные цены на 10 и более процентов. Аналогичная ситуация наблюдалась осенью прошлого года.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.19

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