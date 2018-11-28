Почти каждый второй россиянин не ждет перемен к лучшему в стране

Почти половина россиян – 41% – не надеется, что в ближайшие пять лет жизнь в России изменится в лучшую сторону. Еще 24% граждан ожидают, что жить станет только хуже. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга «Ромир».

Согласно данным исследования, на лучшую жизнь в России надеется 35% участников опроса, 7% из них заявили об этом с абсолютной уверенностью.

Не верит в позитивные изменения в ближайшие годы 24% респондентов. Однако большинство россиян (41%) считает, что жизнь в стране никак не изменится.

О позитивном настрое чаще всех говорили молодые люди. Так, 40% участников опроса в возрасте 18-24 года ждут, что жизнь в России, вероятно, изменится в лучшую сторону. Однако с повышением возраста преобладают негативные оценки. Среди россиян старше 60 лет в лучшую жизнь верит только четверть (25%).

Социологи также интересовались ожиданиями россиян относительно изменений в их личной жизни в ближайшие годы. Выяснилось, что 43% респондентов ждут, что их жизнь изменится в лучшую сторону. Позитивный настрой преобладает среди молодежи – 72% участников опроса 18-24 лет верят в положительные изменения в своей жизни в предстоящие пять лет. Еще 42% россиян заявили, что не ждут никаких изменений. 15% опрошенных признались, что готовятся к худшему.

Опрос проводился в октябре текущего года среди 1500 респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов России.

Ранее ВЦИОМ зафиксировал ухудшение социального самочувствия россиян. Социологи отмечают, что надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента РФ не оправдываются, а прогнозы на будущее все более скептичны. Согласно данным опроса, 25% россиян ожидает улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), столько же, напротив, дают негативный прогноз, еще 40% полагают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.18

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