Будет только хуже: россияне не верят в светлое завтра

В России вдвое выросло число граждан, полагающих, что в ближайшие полгода-год жизнь в стране ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Согласно результатам исследования, если в феврале текущего года лишь 15% россиян не верили в улучшение жизни в стране, то в ноябре таких стало в два раза больше – 33%. Это самый высокий уровень пессимизма в российском обществе за последние 8 лет, следует из данных социологов ФОМ. При этом тех, кто считает, что жить в России станет лучше, стало на 11% меньше – 15% в ноябре против 26% в феврале. Доля россиян, не ожидающих никаких изменений в стране, сократилось с 42% в начале года до 40%. Затруднились спрогнозировать ситуацию в стране 13% респондентов.

Стоит отметить, что больше всего негативные ожидания зафиксированы среди россиян среднего возраста и предпенсионеров. Речь идет о двух возрастных группах – 31-45 лет и 45-60 лет, указывают эксперты. Примечательно, что оптимистические настроения наиболее распространены среди молодежи (18%) и граждан, старше 60 лет (17%).

Отвечая на вопрос, касающийся оценке своей жизни и положению семьи в краткосрочной перспективе, россияне продемонстрировали больше социального оптимизма, чем пессимизма. Однако и здесь виден рост негативных настроений – с 10% в феврале до 16% в ноябре. Сейчас лишь 27% россиян верят, что их жизнь улучшится в ближайшее время. Восемь месяцев назад таких было больше – 32%. При этом 42% участников опроса считают, что их жизнь не изменится. Затруднились дать ответ 15% опрошенных.

Наблюдатели связывают рекордное падение оптимизма среди населения России с рядом непопулярных реформ – повышением пенсионного роста, ростом ставки НДС с 18% до 20%, а также с экономической ситуацией в стране и резким повышением цен на ряд товаров – автомобильное топливо и некоторые виды продуктов питания.

Всероссийский опрос «ФОМнибус» был проведен 3-4 ноября в 104 населенных пунктах 53 регионов России среди 1500 респондентов.

Согласно результатам другого исследования фонда «Общественное мнение», проведенного в начале ноября, почти половина россиян (48%) признались, что среди их родных, друзе и коллег преобладают тревожные настроения. 46% респондентов заявили об обратном, 6% затруднились с ответом.

Как сообщал РИА «Новый День», в сентябре социологи «Левада-центра» зафиксировали усиление социальной напряженности в России. Так, в нынешнем году респонденты стали чаще, чем в 2017 году, высказывать озабоченность по поводу всех существующих проблем в России. Почти 3/4 из числа всех опрощенных (72%) волнует рост цен, тогда как в прошлом году это тревожило 61% респондентов. Более чем половина россиян – 52% вместо 45% в 2017 году – опасается бедности. На 15% увеличилось число тех, кто боится роста безработицы (48% вместо 33%).

Согласно результатам октябрьского опроса исследовательского холдинга «Ромир», рост цен на товары и услуги в этом году стал самой серьезной проблемой, которая волнует более 70% жителей России. Проблема бедности, которая раньше стояла на первом месте в ответах респондентов, отошла на второй план.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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