Росстат отчитался о двукратном ускорении инфляции в РФ

Инфляция в России в октябре 2018 года выросла до 0,4% с 0,2% месяцем ранее, сообщает Росстат. При этом в годовом выражении рост потребительских цен по итогам прошлого месяца составил 3,5% против 3,4% в сентябре, следует из официальных данных ведомства. За январь-октябрь 2018 года цены в России поднялись на 2,9%. Стоит отметить, что инфляция в октябре 2017 года, по данным Росстата, составляла 0,2%, а с начала года – 1,9%.

Цены на продовольственные товары в октябре текущего года выросли на 0,6% (в годовом выражении – на 2,7%), продовольственные товары без учета плодоовощной продукции стали дороже на 0,7% (на 3,1%), к октябрю 2017 года). Непродовольственные товары в октябре подорожали на 0,5% (в годовом выражении – на 4.1%), а услуги подешевели на 0,1% (рост к октябрю прошлого года на 4%). Бензин в октябре вырос в цене на 0,4%, а в годовом выражении – на 11,3%.

Среди продуктов сильнее всего дорожали куриные яйца, сахар и пшено. Так, в 19 регионах России яйца стали дороже на 10% и более, при этом в Калужской области отмечался наибольший рост цен на них – 16,6%. В то же время в Севастополе яйца стали дешевле на 0,4%.

Сахар-песок более всего подорожал в Курской области (12,7%) и Республике Крым (10,9%). В то же время в Удмуртии цены на него снизились на 1,1%, на Камчатке – на 0,2%.

В октябре также зафиксирован заметный прирост цен на пшено – 10,2%. Мясо птицы подорожало на 2,9%, овсяная и перловая крупа – на 2,5%, рыбное филе – на 1,7%, манная крупа – на 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки – на 1,1%, колбасные изделия, мороженая рыба (кроме лососевых пород) и молоко стерилизованное – на 1%.

Одновременно снижение цен отмечалось на большинство видов овощей и фруктов. Так, цены на лимоны снизились на 18,2%, свекла подешевела – на 14,1%, морковь – на 11,2%, яблоки – на 8,6%, картофель – на 5,1%, репчатый лук, белокочанная капуста, виноград, чеснок – на 3,3-4,5%. В то же время огурцы и помидоры подорожали на 27,4% и 20,2% соответственно, апельсины – на 9,9%.

Кроме того, указали в Росстате, на 1,9% снизились цены на отечественную икру лососевых рыб, на 0,3-0,5% – на свинину, различные виды рыбы, мороженые кальмары, сухие молочные смеси для детского питания.

Стоит отметить, что правительство России ожидает инфляцию в 2018 году на уровне 3,4%. Однако в кабмине допускали ее ускорение до 3,7-3,9% при сохранении курса рубля на текущих уровнях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.11.18

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