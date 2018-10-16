Росстат: цены на некоторые продукты выросли в 10 раз быстрее инфляции

Специалисты Росстата назвали продукты, которые сильно подорожали с конца прошлого года. В некоторых случаях рост стоимости в десять раз превысил инфляцию.

Так с конца декабря 2017 года по отношению к 8 октября 2018 года существенный рост стоимости продемонстрировало пшено. Этот продукт перегнал все другие и переместился из сегмента самых дешевых круп в разряд одних из самых дорогих. Цены на пшено выросли в среднем на 41% – с 30 рублей до 44 рублей.

По словам специалистов, такой резкий рост обусловлен низким валовым сбором проса. В результате сильно выросли цены на просо, как следствие – на пшено.

Кроме того, значительно подорожали капуста (40,3%) и морковь (24,7%), сахар-песок (16,2%), охлажденные и мороженые куры (11,7%).

Всего за неделю со 2 по 8 октября, по данным Росстата, стоимость пшена выросла на 2,3%, куриных яиц – на 2%, сахара – на 1,7%, курицы – на 1%. В этот же период белокочанная капуста подешевела на 1,8%, а морковь – на 2,9%.

На прошлой неделе исследовательский холдинг Romir сообщил о том, что в сентябре средний чек жителей России при походе в магазин впервые за последние шесть месяцев увеличился на 4,8% и составил 519 рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

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