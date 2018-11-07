В России снова зафиксирован рост социального неравенства: прогнозы неутешительны

В 2018 году в России вновь наметилась тенденция к росту социального неравенства, которая наверняка получит продолжение в следующем году на фоне ожидаемого более низкого повышения уровня зарплат. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в очередном докладе Института «Центр развития» Высшей школы экономики.

Эксперты обращают внимание, что по итогам девяти месяцев 2018 года социальное неравенство немного выросло в сравнении с январем-сентябрем 2017 года. Так называемый коэффициент Джини увеличился с 0,400 до 0,402, поскольку доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченных слоев (4,84 и 3,08% соответственно).

По расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ на основе данных Росстата, в январе-сентябре нынешнего года наиболее высокими темпами росла такая составляющая денежных доходов населения, как оплата труда, включая скрытую заработную плату (6,33%). Ниже был темп роста других доходов (4,4%), социальных выплат (2,52%) и доходов от предпринимательской деятельности (1,55%). Доходы от собственности снизились на 7,41%. На фоне опережающего роста заработных плат бюджетников по сравнению с заработками в частном секторе и исходя из имеющихся данных можно предположить, что драйвером роста доходов наиболее обеспеченного квинтиля населения являлись оплата труда, включая скрытую, и другие доходы, говорится в докладе.

Согласно прогнозу Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, индекс потребительских цен в 2018 году составит около 4,0%, что, скорее всего, приведет к небольшому увеличению показателей социальной дифференциации по итогам года по сравнению с 2017 годом. При этом в 2019 году потребительская инфляция может ускориться до 5,1%. С учетом более низких темпов роста заработных плат в бюджетном секторе в 2019 году по сравнению с 2018 годом это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти. В то же время, как считают эксперты, обещанный правительством РФ ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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