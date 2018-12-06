«Снова будем экономить»: россияне раскрыли, сколько готовы потратить на Новый год

Жители России в среднем планируют потратить на празднование предстоящего Нового года 16900 рублей. Об этом говорится в исследовании компании Deloitte «Новый год и Рождество – 2019».

В декабре прошлого года россияне были готовы выделить из собственного бюджета 17600 рублей на подарки и новогодний стол. Однако фактически расходы составили около 16000 рублей.

Как отмечают исследователи, шестой год подряд потребители в РФ тратят на празднование Нового года не более 17 тысяч рублей. Этот показатель колебался от 16000 рублей в 2017 году до 16900 рублей – в 2017-м.

Россияне стараются не раскошеливаться на новогодние праздники из-за опасения по поводу экономической ситуации в стране, пишут «Ведомости». Как выяснили специалисты Deloitte, за год заметно выросло число граждан, которые полагают, что экономика страны находится в рецессии. Если в 2017 году таких насчитывался 51%, то в этом их число увеличилось до 61%. Только 27% россиян заметили экономическую стабильность, и лишь 5% респондентов считают, что российская экономика растет.

В то же время значительно выросла доля россиян, ожидающих снижения своей покупательной способности в 2019 году – с 22% в прошлом году до 30% в нынешнем.

Как отмечают исследователи, большая часть новогодних расходов – 47% – традиционно придется на еду и напитки, 42% – на подарки (42%), остальное – на развлечения.

Самыми желанными подарками у соотечественников, по данным опроса, являются деньги, путешествия, смартфоны, парфюмерия, косметика и шоколад. При этом 80% женщин и 74% мужчин намерены сделать подарки сами себе, выбирая смартфоны, косметику и парфюм.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян посоветовал россиянам не ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь. По словам медика, здоровый человек в предстоящий праздник может есть всё, что угодно. Он отметил, что на новогоднем столе должно быть всё «самое вкусное, самое хорошее, самое нарядное». Однако, предупредил диетолог, следует избегать чрезмерного потребления алкоголя, сообщал телеканал RT.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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