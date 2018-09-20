«Когда в кармане пусто, не очень празднуется»: депутат призвал сократить новогодние каникулы

Россиянам не нужно так долго отдыхать в новогодние праздники. Такого мнения придерживается депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин.

Коммунист настаивает на сокращении новогодних каникул и переносе выходных на май. «Лучше дать людям больше дней на отдых в мае, люди проведут это время с большей пользой, будут огородами заниматься, а не пить», – заявил Рашкин в эфире НСН.

По его словам, новогодние праздники – это сплошное пьянство. «Сами люди просят, что не надо столько выходных. Когда в кармане пусто, не очень празднуется. Я сторонник того, чтобы рационально выстроить свои рабочие и выходные дни. Мы предлагаем три или четыре дня отдыха на новогодние праздники, этого вполне достаточно. А если еще отмечать все религиозные праздники, то на работу времени точно не останется»», – заключил депутат.

Сегодня был утвержден график праздников и выходных в 2019 году. В общей сложности получается 28 дней праздничных дней. Новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января, а в мае россияне будут отдыхать девять дней – с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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