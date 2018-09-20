В 2019 году россиян ждут долгие майские каникулы

Российская трехсторонняя комиссия одобрила график праздничных дней. В частности, предлагается перенести выходные, выпадающие на новогодние каникулы, на май.

Проект постановления правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году, был подготовлен Минтруда «с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней».

Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) предлагается перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница).

Кроме того, на майские каникулы переносится день отдыха субботы 23 февраля. Таким образом, в мае россияне будут праздновать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

В День защитника отечества в России будет отмечаться два дня – 23 и 24 февраля. Международных женский день – три – с 8 по 10 марта.

Также нерабочими днями в 2019 году станут 12 июня и День народного единства – 4 ноября, так как он приходится на понедельник, выходные продлятся три дня – со 2 по 4 ноября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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