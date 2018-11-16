Надежды не оправдываются: ВЦИОМ зафиксировал ухудшение социального самочувствия россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал ухудшение социального самочувствия россиян. Социологи отмечают, что надежды на быстрый рост экономики после завершения кризиса и выборов президента РФ не оправдываются, а прогнозы на будущее все более скептичны.

Согласно данным очередного мониторинга ВЦИОМ, практически все индексы социального самочувствия в октябре 2018 года оказались «в минусе» по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В частности, уровень социального оптимизма составляет 40 пунктов (при максимуме в 100 п. и минимуме -100 п) и значительно уступает значениям аналогичных периодов 2017 года и 2014 года, когда этот показатель оценивался в 63 п.

«Четверть россиян (25%) ожидает улучшения жизненной ситуации (своей и семьи), столько же (25%), напротив, дают негативный прогноз, еще 40% считают, что через год будут жить примерно так же, как и сейчас», – отмечают социологи.

В то же время индекс оценок экономической ситуации в стране в сравнении с прошлым годом оказался значительно ниже, чем был год назад (43 п. – в 2018 году и 59 п. – в 2017-м). Доля респондентов, оценивающих положение дел в экономике ниже среднего, превышает долю тех, кто дает положительные оценки (27% и 13% соответственно).

Вместе с тем расчетный показатель политической обстановки в стране – 56 пунктов, что заметно ниже прошлогоднего значения, когда оно составляло 71 пункт. Индекс оценок общего вектора развития страны осенью этого года оценивается в 57 п. и заметно уступает показателям аналогичных периодов 2017 г., 2015 г., 2014 г. (74 п., 70 п., 78 п. соответственно). Преимущественно одобряют общий курс развития страны 30% граждан, а 20% не согласны с тем, что дела идут в правильном направлении.

В целом, как отмечается в мониторинге, индекс удовлетворенности жизнью в октябре 2018 года равен 63 п. – против 60 п. в 2017 года. О том, что жизнь их в целом устраивает, сегодня говорят 58% россиян, об обратном – 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Комментируя результаты мониторинга, руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб подчеркнул, что «полученные данные вызывают тревогу».

«Несмотря на то, что удовлетворённость жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих как перспективы собственной семьи, так и ход дел в стране в целом. На этом фоне, по мнению наших соотечественников, ситуация ухудшается и в политической, и в экономической сфере. С точки зрения общества, значительно хуже было только по итогам кризиса 2009 года и во время «болотных протестов», – отметил социолог.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 октября 2018 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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