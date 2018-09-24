Власти пересчитали бедных россиян. Их стало меньше, уверяет Голикова

Российские власти отчитались о снижении числа бедных в стране. Как уверяет вице-премьер РФ по социальным вопросам Татьяна Голикова, с начала года доля неимущих в России сократилась на более чем 1 млн человек.

По ее словам, в первом полугодии 2017 году за чертой бедности жил 21,1 млн россиян – 14,4% от численности населения, тогда как в аналогичном периоде 2018-го «этот показатель сократился на 1,1 млн». Об этом высокопоставленная чиновница сообщила в интервью РИА «Новости». Таким образом, в России, согласно официальным данным, проживают 20 миллионов бедных.

Голикова выразила надежду, что в ближайшую шестилетку уровень бедности в стране удастся сократить вдвое, как предполагает новый майский указа президента РФ Владимира Путина.

Вице-премьер допустила, что правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке семей с детьми в 2019 году после того, как оценит по итогам текущего года ситуацию с бедностью в стране. Она отметила, что меры будут разработаны только после первого квартала 2019 года, деньги на их реализацию будут взяты «из самых разных источников».

Ранее директор ИНСАП РАНХиГС Татьяна Малеева связана снижение бедности с повышением МРОТ в январе и мае, а также с «легким ростом доходов населения», отмечаемым до августа. Стоит отметить, что по итогам августа Росстат зафиксировал впервые с января снижение реальных доходов населения: годовом выражении по сравнению с августом 2017 года падение составило 0,9%. По сравнению с июлем-2018 в августе реальные доходы снизились на 0,7%. Если данная тенденция закрепится, то уровень бедности может снова пойти в рост.

Добавим, что, по августовским данным ФОМ, доля субъективно бедных, отмечающих, что им хватает только на продукты питания или не хватает даже на него – составила 38%. Малеева подчеркнула, что в обществе нарастает расслоение, поскольку наряду с этим с 6 до 10% выросла доля населения, которому денег хватает на большое количество потребностей.

Напомним, в конце прошлого года Татьяна Голикова, тогда возглавлявшая Счетную палату РФ, заявила, что за чертой бедности в России живут 20,3 млн человек – каждый седьмой россиянин.

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» в декабре 2017 года признал бедность главной нерешенной проблемой России. Он отметил, что с бедностью сталкиваются 20 млн россиян, что «недопустимо много». Позднее глава государства назвал основной задачей на ближайшее десятилетие снижение численности бедных в стране в два раза до 2024 года.

По данным Росстата, в 2017 году реальные доходы россиян уменьшились на 1,7%, в 2016-м – на 5,9%, в 2015-м – на 3,2%, в 2014-м – на 0,7%.

Правительственные эксперты из Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС признали, что рост уровня бедности в прошлом году зафиксирован более чем в половине российских регионов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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