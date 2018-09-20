«Стабильность»: доходы населения снова падают, смертность растет

В большинстве российских регионов продолжается снижение доходов населения, что накануне подтвердили официальные данные Росстата, согласно которым в августе этот показатель сократился впервые с начала 2018. Как передает корреспондент РИА «Новый День», директор ИНСАП РАНХиГС Татьяна Малева назвала этот факт феноменальным на фоне внушительного официального роста заработных плат и пенсий в стране.

«Стакан скорее наполовину пуст», – констатировала она, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. Объяснить такое несоответствие, по ее оценке, можно одним фактором – при росте доходов населения в открытом экономическом секторе, который наблюдает Росстат, имеется устойчивая тенденция к сокращению той части заработной платы, которая имеет неформальный характер.

«То, что сейчас происходит, говорит о том, что реальные денежные доходы населения, скорее всего, не растут, а даже могут падать», – подчеркнула эксперт.

Формально хорошей новостью на этом фоне Малева назвала снижение уровня бедности. «Скорее всего, вклад в это внес до августа легкий рост доходов населения, и в январе и мае был повышен МРОТ», – отметила она и при этом добавила, что темпы роста пенсий при этом отстают от роста реальной заработной платы, и здесь наблюдается «огромная дифференциация по регионам».

В частности, согласно данным нового ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения, на 1 июля средний размер назначенных пенсий равнялся 155% от прожиточного минимума пенсионера, но в 7 регионах он составил менее 140%. Это Ненецкий АО, Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский, Забайкальский край, Якутия и Калининградская область. «Сам размер пенсий остается очень незначительным», – подчеркнула она.

Что касается ситуации с уровнем бедности в регионах, то по августовским данным ФОМ доля субъективно бедных, отмечающих, что им хватает только на питание или не хватает даже на него – составила 38%. Эксперт подчеркнула, что в обществе нарастает расслоение, поскольку наряду с этим с 6 до 10% выросла доля населения, которому денег хватает на большое количество потребностей.

Комментируя данные о снижении до 4,6% уровня безработицы в стране до рекордно низкого за весь постсоветский период показателя, научный сотрудник ИНСАП Виктор Ляшок, численность трудоспособного населения в стране снизилась на 1 млн человек, но численность рабочей силы не изменилась. Это говорит о том, что возросло количество экономически активного населения, и произошло это в основном за счет старшего поколения россиян – людям не хватает денег, и они идут работать.

Долги по зарплате перед работниками в августе выросли на четверть по сравнению с январем, количество сотрудников, которым задолжали выплаты, достигло 50 тысяч человек – но, по словам экспертов, это традиционный ежегодный рост. В числе самых проблемных регионов – Хабаровский край, Хакассия, Ненецкий АО, республики Карелия, Бурятия, Тыва. По федеральным округам ситуация хуже всего на Дальнем Востоке.

Ситуация с демографией в стране также не радует: естественная убыль населения растет, с января по июль этого года она составила 170,5 тыс человек, или 2% – за эти же месяцы прошлого года эти цифры составляли 114,4 тысячи и 1,3%. Это объясняется как сокращением рождаемости, так и ростом смертности. За январь-июль этого года в стране умерло на 15,6 тыс человек больше, чем за этот же период прошлого года. «62 региона, в которых нехорошая динамика смертности», – отметила Татьяна Малева.

Лидерами в этом печальном рейтинге стали Псковская, Тверская, Тульская, Тамбовская, Смоленская, Ивановская области. При этом в ХМАО, ЯНАО, Чеченской республике, Ингушетии, Тыве и Дагестане численность населения все же увеличилась.

«На первый план вышли показатели смертности от онкологических заболеваний, что характерно для стран со стареющим населением, поскольку заболевания онкологией развиваются пропорционально возрасту»,– отметила Татьяна Малева.

Рост смирности по этой причине в 2018 году составил 3,2%. На втором месте оказались болезни органов пищеварения (+2,7%), на третьем – заболевания нервной системы (рост на 22,4%).

Согласно данным ежемесячного мониторинга, за 7 месяцев смертность от онкологических заболеваний выросла в 58 регионах России, и здесь в первых строчках списка оказались Чукотский АО, где этот показатель вырос на 53%, Красноярский край, Ненецкий АО.

В то же время естественную убыль населения на 46% компенсировали мигранты, однако этот поток снижается. Если в первом полугодии прошлого года количество долговременных мигрантов составляло 102,3 тыс человек, то в этом году оно снизилось до 75,4 – при том, что в 2011-2014 годах в среднем за полугодие в РФ приезжало почти 140 тыс международных мигрантов. Основное сокращение потоков наблюдается с Украины, Узбекистана, Молдовы. Возросло число мигрантов, в частности, из Таджикистана и Киргизии. Едут они в основном в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, в Крым, Севастополь, Новосибирскую и Тюменскую области, Татарстан.

В то же время уменьшается и количество временных мигрантов – туристов, студентов, командировочных. «Число их падает с середины 2015 года – падает плавно, не катастрофично», – сообщила ведущий научный сотрудник ИНСАП Юлия Флоринская, отметив, что по мигрантам из западных стран «который год идет сокращение по всем целям пребываниям».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.09.18

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