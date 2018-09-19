Росстат заметил: реальные доходы населения вновь ушли в минус

По итогам августа Росстат зафиксировал впервые с января снижение реальных доходов населения РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в годовом выражении по сравнению с августом 2017 года падение составило 0,9%.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в августе 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,9%», – говорится в сообщении статистического ведомства.

По сравнению с июлем-2018 в августе реальные доходы снизились на 0,7%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.09.18

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