Россия на пороге стагнации: зафиксирован минимальный рост ВВП с начала года

Рост российской экономики в августе показал минимальное значение за первые восемь месяцев 2018 года. Наибольшее падение производительности зафиксировано в сельском хозяйстве. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности».

По данным МЭР, в августе ВВП России вырос на 1% в годовом выражении. Для сравнения в июле годовые темпы роста экономики составляли 1,8%, в июне – 1,1%, в мае – 2,5%. В целом за весь период с начала года министерство оценило рост на уровне 1,6%.

Самое серьезное замедление отмечается в сельском хозяйстве, в августе эта сфера просела на 10,8% в годовом выражении. Сбор зерновых и зернобобовых культур оказался на 1 сентября на 14,1% ниже, чем на эту же дату в прошлом году, сахарной свеклы – на 23,5%.

«Кроме того, вклад в ухудшение годовой динамики растениеводства внесла высокая база августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур», – говорится в докладе МЭР.

Также замедлился рост промышленного производства – до 2,7% с 3,9% в июле, в строительстве наблюдается стагнация – с минус 0,7% в июле до минус 0,8% в августе, снизился грузооборот на транспорте – до 2,5% после 4,1% в июле. Темпы роста оборота розничной торговли в августе увеличились незначительно – до 2,8% с 2,7 %.

Положительная динамика наблюдается в сфере добычи полезных ископаемых. Рост добычи нефти обусловлен изменениями в июле параметров сделки ОПЕК. Ведомство также обращает внимание на высокие темпы роста в химической и пищевой промышленности, деревообработке.

Ранее в Минэкономразвития пересмотрели прогноз по росту ВВП в текущем году, снизив показатель с 1,9% до 1,8%. Помимо этого, был изменен прогноз на 2019 год до 1,3% с 1,4%, что связали с решением правительства о повышении налога на добавленную стоимость. Центробанк считает, что российская экономика подрастет в пределах 1,5-2,0% в 2018.

Как сообщал «Новый День», по итогам августа Росстат зафиксировал впервые с января снижение реальных доходов населения РФ. В годовом выражении по сравнению с августом 2017 года падение составило 0,9%.

Эксперты НИУ ВШЭ «Центр Развития» увидели риск стагнации из-за снижения внутреннего спроса. Даже заметный рост нефтяных цен (на 37% по сравнению с августом прошлого года) и ослабление рубля (в обычном порядке это приводит к повышению ценовой конкурентоспособности отечественных производителей) не смогли компенсировать негативных последствий сокращения внутреннего спроса, отмечали аналитики.

Кроме того, о негативных тенденциях в отечественной экономике заговорили даже в правительстве РФ. В частности, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин прогнозировал замедление темпов роста ВВП страны в ближайшие месяцы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.18

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